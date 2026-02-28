Sanremo 2027 | Conti ha già scelto il suo erede e lo ha svelato in diretta

Durante il Festival di Sanremo 2027, il conduttore ha annunciato pubblicamente il nome del suo successore, rendendo noto in diretta la scelta fatta per il prossimo anno. Sul palco dell’Ariston si è assistito a un momento di grande rilievo nello spettacolo televisivo italiano, che ha attirato l’attenzione di pubblico e media. La trasmissione ha visto un cambio di guida che ha suscitato molte discussioni.

Sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo è andato in scena il più clamoroso passaggio di potere della tv italiana. E nessuno se n'è accorto. Fino ad ora. E se vi dicessi che Sanremo 2027 ha già un padrone. e il suo nome è Stefano De Martino? Siamo al Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti è sul palco dell'Ariston, acclamato dal pubblico. Ma dietro le quinte, si parla già di futuro. Già, perché Conti stesso, durante una conferenza stampa, ha lanciato un indizio pesantissimo: "Un annuncio importante arriverà stasera, non troppo tardi." Stop. Punto. Tutti in allerta. E non è finita qui. Nella terza serata, va in scena uno sketch: un attore nei panni di Maria De Filippi legge una lettera indirizzata al "prossimo conduttore del Festival". 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

Carlo Conti ha individuato il suo successore per Sanremo 2027La Rai sembra orientata a Nicola Savino come successore di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo 2027.

