Amici Maria De Filippi verso l’addio | Ha scelto Cattelan come suo erede

Novità in vista per Amici? Stando ad alcune indiscrezioni, Maria De Filippi starebbe valutando la possibilità di abbandonare la conduzione del celebre talent, e avrebbe già scelto il suo erede: si tratterebbe di Alessandro Cattelan, che dovrebbe debuttare già in qualità di giudice nel prossimo serale. Amici, Maria De Filippi pronta a lasciare?. Tra poche settimane avrà inizio la fase finale del talent Amici: non si conoscono ancora i nomi dei giudici del serale, ma secondo le indiscrezioni di Nuovo tv a sedere su una delle poltrone rosse sarà Alessandro Cattelan. “Per la De Filippi si tratta di un test significativo in vista di un progetto di più ampio respiro per Cattelan. Chissà se con lei avrà finalmente successo, dopo tanti fallimenti”, si legge sul settimanale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche:

Alessandro Cattelan vicino ad Amici: il ruolo che avrebbe pensato Maria De Filippi per lui

“Ho scelto te”. Amici 25, Maria De Filippi chiama: gioia infinita per l’allieva

Temi più discussi: Lorenzo Per tutta la vita 22 febbraio - Amici Clip | Witty TV; Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 22 febbraio 2026; Amici 25, le pagelle: Fiorella Mannoia la butta in caciara (9), la dolce dedica di Briga (7), Angie giustamente al serale (8); Amici, ancora stop per i bergamaschi: Opi e Caterina restano in panchina.

Amici 25, Maria De Filippi progetta l’addio clamoroso: ha già scelto il suo erede (dalla Rai). Chi la rimpiazzaLa conduttrice starebbe pensando a un nuovo nome per la giuria del Serale del talent show di Canale 5 (al posto di Amadeus?), ma anche al suo ‘successore’ ... libero.it

Maria De Filippi ha scelto il suo erede ad Amici: spunta il nome amatissimo, l’indiscrezioneSecondo il settimanale NuovoTV, Maria De Filippi vorrebbe proporre un ruolo speciale ad Amici al conduttore Alessandro Cattelan. donnaglamour.it

Manola Moslehi #ierieoggi Molti la ricordano ad Amici di Maria De Filippi, dove si era presentata come cantante. Poi, però, la sua strada ha preso un altro corso. La musica è rimasta, ma dietro un microfono diverso: quello della radio. Fino a diventare un - facebook.com facebook

#amici, #maria de filippi ha scelto #alessandro cattelan come suo erede. Dal Serale alla cattedra della prossima stagione x.com