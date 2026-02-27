Tommaso Paradiso è stato visto indossare una giacca Emporio Armani, scelta che rappresenta la sua comfort zone in fatto di abbigliamento. La sera stessa, verso le undici, stavo scambiando commenti con una collega sui look sfoggiati sul Green Carpet di Sanremo 2026. La conversazione riguardava le scelte stilistiche dei partecipanti alla manifestazione.

L’altra sera, intorno alle 23, stavo commentando su Slack con una collega i look del Green Carpet di Sanremo 2026. 2026. «Tommaso Paradiso mi piace», le ho scritto. La risposta è arrivata subito: «Ma quanti ne incontri in metro la mattina vestiti così?». Giusto. Però poi mi sono fermata a riflettere un momento. E ho pensato che forse è proprio questo il motivo per cui mi piace Tommaso Paradiso: tra quei capelli spettinati che sembrano appena usciti dal letto e quell’aria un po’ da «non mi importa, sono altrove», che in realtà è semplicemente il suo modo personale di stare al mondo, riesce sempre a farti sentire a tuo agio. E non è una cosa così scontata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tommaso Paradiso ha trovato la sua comfort zone in una giacca Emporio Armani

A Sanremo 2026 Tommaso Paradiso è uno di noi, anche vestito Emporio ArmaniIeri sera verso le 23 commentavo su Slack con una collega i look del Green Carpet di Sanremo 2026.

