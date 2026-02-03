Cessione Frattesi clamoroso retroscena sulla sua permanenza! Ecco cosa è stato decisivo per il suo futuro

La trattativa per la cessione di Frattesi ha fatto un passo indietro. Dopo settimane di voci, sembra che il centrocampista resterà all’Inter almeno per il momento. Secondo alcune fonti, la decisione definitiva sarebbe stata presa grazie a un’importante richiesta del giocatore, che avrebbe preferito continuare a vestire la maglia nerazzurra. La situazione resta in evoluzione, ma al momento Frattesi sembra destinato a rimanere con l’Inter.

Inter News 24 Cessione Frattesi, svelato un clamoroso retroscena sulla permanenza in nerazzurro del centrocampista! Ecco cosa è stato decisivo. Davide Frattesi sembrava vicino all’addio all’ Inter nel mercato di gennaio, ma il centrocampista della Nazionale è rimasto in nerazzurro nonostante gli interessamenti concreti di Nottingham Forest e Lazio. Alla base della permanenza non c’è soltanto la decisione del Liverpool di non liberare Curtis Jones, ma soprattutto una scelta tecnica ben precisa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’operazione con il Nottingham era già definita nei dettagli. 🔗 Leggi su Internews24.com

