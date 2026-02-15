Purtroppo è lui Mauro era scomparso da giorni | il drammatico annuncio dopo le ricerche

Mauro è scomparso da giorni e la scoperta del suo corpo nel lago di Bolsena ha provocato un forte dolore tra amici e familiari. Le ricerche, durate due giorni, sono state intense e hanno coinvolto numerosi mezzi, tra cui elicotteri e motoscafi, che hanno perlustrato le acque alla ricerca di tracce. La triste notizia è stata comunicata questa mattina, lasciando tutti senza parole.

Per due giorni il lago di Bolsena è stato teatro di un’attesa carica di ansia, scandita dal rumore delle pale degli elicotteri e dal continuo andirivieni dei mezzi di soccorso lungo le sue rive. Le acque apparentemente tranquille si sono trasformate nello scenario di una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità, stretta attorno alla famiglia di un uomo scomparso improvvisamente nel nulla. Le ricerche sono scattate senza esitazione, coordinate dalle forze dell’ordine con un dispiegamento imponente di uomini e mezzi. In campo vigili del fuoco e carabinieri, affiancati da squadre specializzate nelle perlustrazioni sia via acqua sia via terra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Purtroppo è lui”. Mauro era scomparso da giorni: il drammatico annuncio dopo le ricerche “Purtroppo è lui”. Dramma in Italia, era scomparso da giorni: l’annuncio dopo le ricerche Nelle scorse ore, a Bosa, in provincia di Oristano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 64 anni in un’abitazione di via Pietro Delitala. “Era lì sotto”. Mattia scomparso da casa, dopo giorni di ricerche l’annuncio da parte delle autorità Dopo giorni di ricerche, le autorità hanno annunciato il ritrovamento di Mattia Barbetti, il giovane di 25 anni scomparso nella notte tra il 10 e l’11 dicembre. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mauro Corona si gode le olimpiadi da fondista mancato: Ho cercato di entrare nei gruppi sportivi militari ma hanno visto la mia fedina penale; Danilo Coppola è libero, ma il carcere purtroppo rimane; Terni, tre condanne per la strage di Rigopiano, la mamma di Alessandro Riccetti: Un po’ di giustizia è stata fatta; Anziana di 87 anni truffata dai finiti tecnici dell'acqua: Due attori veri, dal rubinetto usciva un gran fumo. Rubati tutti gli ori. La tenacia del dottor Mauro, più grande del maleIl giovane palermitano rimasto paraplegico dopo essere stato travolto da una bicicletta lanciata dai Murazzi del Po ha ricevuto l'onorificenza di ... avvenire.it Mauro lascia Uomini e Donne con Tiziana/ Cos’è successo dopo l’addio a Gemma GalganiMauro lascia Uomini e Donne con Tiziana dopo aver chiuso la frequentazione con Gemma Galgani. ilsussidiario.net Oggi é tornato il sole ma purtroppo durerà poco…. consiglio a tutti gli innamorati domani di uscire da casa con l’ombrello #meteo #stefyan #sanvalentino #stefyanmeteo #oriana facebook