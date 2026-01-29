Da giorni si cercava Sharon Maccanico, la ragazza di 15 anni di Avellino, dispersa dopo la frana che ha colpito la zona. Oggi la triste conferma: sono stati trovati alcuni corpi tra le macerie, e le speranze di trovarla viva sono ormai poche. La famiglia aspetta ora di avere notizie certe, mentre le operazioni di ricerca continuano con intensità.

Con il passare delle ore e il progressivo ritrovamento di corpi tra le macerie lasciate dalla frana, le speranze di un esito positivo per le ricerche di Sharon Maccanico, quindicenne originaria di Avellino, si erano progressivamente affievolite. La notizia che nessuno avrebbe voluto ascoltare è arrivata nella mattinata di oggi: dopo sette giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo senza vita della giovane, dispersa in seguito alla frana che aveva travolto l’area campeggio dove si trovava in vacanza. Sharon, residente nella frazione Picarelli, era tra le persone disperse dopo il crollo che, lo scorso giovedì, ha colpito il campeggio Beachside a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “L’abbiamo trovata così”. Sharon dispersa da giorni, è arrivato il drammatico annuncio

Approfondimenti su Sharon Maccanico

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sharon Maccanico

Argomenti discussi: Le app d’incontro funzionano ancora? La testimonanianza di un 27enne: Così in una settimana ho trovato l’amore; Femminicidio Federica Torzullo, morti impiccati i genitori di Carlomagno: i motivi in un biglietto; Snake Legs: pubblicato il nuovo album Eat Your Food, Dear, There's Starving Children In Detroit; Conferenza stampa di Arne Slot: vittoria a Marsiglia, Salah, Gomez e altro.

Serie A1. Bergamo si è sbloccata: Alchimia trovata. E adesso avanti così»La Volley Bergamo cerca il poker per centrare i quarti di finale di Coppa Italia. Reduci da tre successi consecutivi che le hanno proiettate all’ottavo posto in classifica a quota 14 punti, con un ... ilgiorno.it

Ilaria Borgato trovata morta a 24 anni in piazza Gasparotto, il papà: «Sapevo che sarebbe finita così. Nessuno ci ha aiutato, siamo stati abbandonati»Il pensiero del padre va a quelle giornate difficili: «In questi sette anni Ilaria è scappata di casa moltissime volte e noi abbiamo sempre fatto la denuncia ai carabinieri. L’ultima volta che ... ilgazzettino.it

Purtroppo non ci sono più speranze per la nostra Sharon Il corpo della ragazza irpina è stato ritrovato privo di vita dopo giorni di ricerche. Una maledetta frana in Nuova Zelanda non le ha lasciato scampo Il messaggio di cordoglio per la 16enne, campiones - facebook.com facebook