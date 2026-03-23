Il ventenne è stato arrestato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi dai carabinieri delle stazioni di Correggio e Bagnolo in Piano. La sua vittima ha riportato due ferite, di cui una al viso sulla regione frontale e una in quella parietale del capo, ed è ricoverato in ospedale. L’aggressore ha tentato la fuga ma è stato preso poco distante dal luogo del ferimento mentre indossava ancora gli abiti sporchi di sangue e portava con sé sia la falce e un taglierino della lunghezza complessiva di 16 cm. Entrambe le armi sono state poste sotto sequestro.https:tg24.sky.it “Vi ammazzo”. Irrompe alla motorizzazione con una bottiglia: arrestato nigeriano “Il mio nome è Dio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ubriaco colpisce un uomo al viso e in testa con una falce: arrestato nordafricano

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