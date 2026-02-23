Puglia | rete anti-violenza con carabinieri e associazioni

Una nuova rete contro la violenza di genere si è formata a Lecce, con la firma di un accordo tra carabinieri e associazioni locali. La causa è l’aumento di casi di violenza domestica registrati negli ultimi mesi, che ha spinto le forze dell’ordine a collaborare con realtà del territorio. L’obiettivo è rafforzare gli interventi e offrire supporto concreto alle vittime. La collaborazione si concentra su iniziative di prevenzione e assistenza immediata.

Oggi a Lecce è stato firmato un protocollo d’intesa che potrebbe cambiare il volto della lotta alla violenza di genere in Puglia. I carabinieri delle province di Lecce, Brindisi e Taranto hanno stretto un accordo con l’associazione Co.Tu.Le.Vi. per creare una rete di tutela, ascolto e prevenzione dedicata a donne, minori e soggetti vulnerabili. Non si tratta di un semplice patto simbolico: il protocollo si articola su cinque pilastri operativi—comunicazione diretta, formazione congiunta, sportello territoriale, supporto tecnico e prevenzione culturale—e punta a trasformare il Salento in un laboratorio di buone pratiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

