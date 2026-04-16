Nel primo pomeriggio di giovedì 16 aprile, una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto in viale Carducci, nel centro di Livorno. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto si è verificato mentre un’auto stava facendo manovra in retromarcia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il trasferimento in ospedale.

Un violento impatto avvenuto nel primo pomeriggio di questo giovedì 16 aprile ha travolto una donna di 67 anni nel cuore di Livorno. Il sinistro si è verificato intorno alle 13:30 in viale Carducci, precisamente nei pressi della farmacia Farneti, quando un veicolo che effettuava una manovra in retromarcia ha colpito la pedone, causandone la caduta a terra con estrema gravità. L’intervento dei soccorsi e le condizioni cliniche. La dinamica dell’accaduto ha richiesto l’intervento immediato dei volontari della Misericordia di Livorno, che sono giunti sul luogo insieme al medico del 118 per prestare assistenza alla settantaseienne. Dopo le prime procedure mediche eseguite sul posto, la situazione clinica della donna è risultata preoccupante a causa di un trauma cranico di rilievo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno, dramma in viale Carducci: 67enne ferita grave in retromarcia

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