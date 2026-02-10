Chicco taglia nastro e capelli in viale Carducci

Questa mattina il giovane imprenditore Enrico Candoli, conosciuto come Chicco, ha tagliato il nastro del suo nuovo salone in viale Carducci. Oltre cento persone si sono radunate per l’occasione, che ha visto anche il taglio dei capelli del proprietario. La cerimonia si è svolta nel locale che si trova al civico 109B, nello stesso stabile della vecchia gioielleria Rossetti. La partecipazione è stata numerosa, segno della curiosità e del sostegno della comunità locale.

Oltre cento persone hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo salone sul lungomare del giovane imprenditore Enrico Candoli, per tutti Chicco, il quale si è trasferito dalla sede al numero 109E di viale Carducci al civico 109B, dove in precedenza c'era la bigiotteria e gioielleria Rossetti. Qui Candoli ha comprato i muri ed affrontato un notevole investimento per ristrutturare completamente il negozio. L'inaugurazione è stata preceduta da un buffet, drink ed il tradizionale taglio della torta, per la gioia di tanti clienti. Il nuovo negozio si chiama Chicco Barber Shop e per il tradizionale taglio del nastro è intervenuto il sindaco Matteo Gozzoli, con Enrico affiancato dalla moglie Asia, ed i loro tre figli piccoli di 6, 3 e 1 anno.

