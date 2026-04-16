Livio Belella morto l' imprenditore di Graffignano
È morto Livio Belella, imprenditore di Graffignano. Aveva fondato l'azienda Tecnoimpianti e nel 2005 era stato il primo presidente dell'Unione Cna Installazione e Impianti, costituita a Viterbo. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e avevano collaborato con lui nel settore. La sua scomparsa è stata comunicata dalle autorità competenti senza ulteriori dettagli.
È morto Livio Belella, imprenditore di Graffignano. Aveva fondato l'azienda Tecnoimpianti ed era stato il primo presidente dell'Unione Cna Installazione e impianti, costituita a Viterbo nel 2005. Aveva inoltre ricoperto il ruolo di presidente del Caivit, il Consorzio artigiano installatori.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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