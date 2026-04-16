Livio Belella morto l' imprenditore di Graffignano

È morto Livio Belella, imprenditore di Graffignano. Aveva fondato l'azienda Tecnoimpianti e nel 2005 era stato il primo presidente dell'Unione Cna Installazione e Impianti, costituita a Viterbo. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e avevano collaborato con lui nel settore. La sua scomparsa è stata comunicata dalle autorità competenti senza ulteriori dettagli.