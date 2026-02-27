Livio Bergo da muratore a imprenditore | Ho nascosto per 20 anni la laurea così ho scoperto i segreti nei cantieri

Un uomo che ha iniziato come muratore e ha costruito una carriera da imprenditore rivela di aver tenuto nascosta per due decenni la laurea, scoprendo così i segreti del settore durante i lavori in cantiere. La Brianza, con oltre 63 mila imprese attive, continua a rappresentare un punto di riferimento per l’economia lombarda, anche in un anno segnato da una leggera diminuzione delle attività.