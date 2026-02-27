Livio Bergo da muratore a imprenditore | Ho nascosto per 20 anni la laurea così ho scoperto i segreti nei cantieri
Un uomo che ha iniziato come muratore e ha costruito una carriera da imprenditore rivela di aver tenuto nascosta per due decenni la laurea, scoprendo così i segreti del settore durante i lavori in cantiere. La Brianza, con oltre 63 mila imprese attive, continua a rappresentare un punto di riferimento per l’economia lombarda, anche in un anno segnato da una leggera diminuzione delle attività.
Con otre 63mila imprese attive sul territorio, la Brianza resta uno dei motori produttivi della Lombardia, nonostante il 2025 abbia registrato una lieve contrazione del -1%. Stando ai dati forniti dalla Camera di commercio, nel 2025 le imprese registrate scendono a 63.168, contro le 63.764 del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
“Corona accende micce e io adesso sgancio le bombe. Non avete idea di quanti segreti ho scoperto, dopo aver lavorato in televisione”: così Andreas MullerAndreas Müller, vincitore della sedicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi“, è tornato a fare sentire la sua voce sui canali...
Leggi anche: “A 73 anni mi basta un tg per intristirmi. Da poco è nata la mia nipotina Penelope. L’ho presa in braccio e ho detto ‘cos’è sta roba’”: così Enzo Iacchetti