Alfio Gianlorenzo morto l' imprenditore re dei dolciumi di Montefiascone

È deceduto Alfio Gianlorenzo, imprenditore e fondatore del Centro distribuzione dolciumi “G” di Montefiascone. La sua attività si occupava della distribuzione di prodotti dolciari nella provincia di Viterbo e in zone limitrofe. Gianlorenzo aveva avviato questa realtà commerciale, che nel tempo è diventata un punto di riferimento per il settore nel territorio. La notizia della sua morte è stata comunicata dalle fonti ufficiali dell'azienda.

È morto Alfio Gianlorenzo, imprenditore e fondatore del Centro distribuzione dolciumi “G” di Montefiascone, realtà storica del territorio attiva nella distribuzione di prodotti dolciari in tutta la provincia di Viterbo e oltre. Gianlorenzo si è spento la sera del 15 aprile all'età di 76 anni.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Uomo trovato morto in un pozzo a Montefiascone Politica in lutto, è morto l'ex assessore Alfio Gambuti: "Uomo di visione e grande pragmatismo"Il cordoglio del Pd di Coriano: "Un uomo di grande dedizione istituzionale che ha saputo sempre porre il bene comune al centro del suo operato" Se ne...