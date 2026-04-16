Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev, valido per il secondo turno e gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il match si svolge in un momento particolare, poiché il tabellone del torneo si è aperto senza la presenza di uno dei favoriti, spianando così alcune strade per i giocatori in gara. Segui con noi l'evoluzione di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno e ottavi di finale che vede di fronte Lorenzo SONEGO al russo Andrey Rublev per un posto nei quarti del prestigioso ATP 500 di Barcellona (ESP). Il tabellone si è aperto e senza Alcaraz e De Minaur si può sognare in grande, soprattutto in chiave Lorenzo Musetti, ma anche per il torinese che è appena tornato alle competizioni dopo una lunga assenza. L’esordio è stato convincente e la vittoria in tre parziali contro il beniamino di casa Pedro Martinez ha dato 50 punti importanti all’ex semifinalista degli Internazionali d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida difficile, ma il tabellone si è aperto senza Alcaraz

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