Oggi si gioca la sfida di secondo turno degli ottavi di finale al torneo ATP di Barcellona, con Lorenzo Sonego che affronta Andrey Rublev. Il tabellone si è aperto senza la presenza di alcuni favoriti come Alcaraz e De Minaur, che non sono entrati in gara. La partita viene seguita in diretta, con aggiornamenti sui punteggi e lo svolgimento dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno e ottavi di finale che vede di fronte Lorenzo SONEGO al russo Andrey Rublev per un posto nei quarti del prestigioso ATP 500 di Barcellona (ESP). Il tabellone si è aperto e senza Alcaraz e De Minaur si può sognare in grande, soprattutto in chiave Lorenzo Musetti, ma anche per il torinese che è appena tornato alle competizioni dopo una lunga assenza. L’esordio è stato convincente e la vittoria in tre parziali contro il beniamino di casa Pedro Martinez ha dato 50 punti importanti all’ex semifinalista degli Internazionali d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: il tabellone si è aperto senza Alcaraz e De Minaur

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