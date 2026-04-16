Alle 13:30 si è acceso il match tra Sonego e Rublev nell’ATP di Barcellona. È l’incontro che apre l’italian Day, evento che coinvolge tennisti italiani in questa manifestazione. Poco prima, alle 13:11, è stato annunciato che mancano circa 20 minuti all’inizio dell’incontro. La partita si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del torneo, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:11 Ancora 20? e prenderà il via l’italian Day a Barcellona. Dopo l’eliminazione di De Minaur e il forfait di Alcaraz, Musetti e Sonego vogliono proseguire la corsa in Catalogna. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno e ottavi di finale che vede di fronte Lorenzo SONEGO al russo Andrey Rublev per un posto nei quarti del prestigioso ATP 500 di Barcellona (ESP). Il tabellone si è aperto e senza Alcaraz e De Minaur si può sognare in grande, soprattutto in chiave Lorenzo Musetti, ma anche per il torinese che è appena tornato alle competizioni dopo una lunga assenza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro in campo dalle 13.30

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Dopo il forfait di Carlos #Alcaraz, due italiani oggi in campo a Barcellona: #Sonego sfida Rublev. #Musetti contro il francese Moutet per un posto ai quarti. #ATPBarcelona #BarcelonaOpen x.com