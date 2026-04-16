LIVE Sonego-Rublev ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | in corso il doppio che precede il match dell’azzurro in campo non prima delle 13.30
Al momento, si sta disputando il doppio maschile all’ATP di Barcellona, con in campo le squadre spagnole RinconRoca Batalla e la coppia formata da Krajicek e Mektic. Il primo set si è concluso con la vittoria degli spagnoli nel tiebreak, con un punteggio di 7-5. Il match precede l’incontro tra l’italiano Sonego e il russo Rublev, previsto per le 13.30.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Gli spagnoli RinconRoca Batalla hanno vinto il primo set contro KrajicekMektic al tiebreak per 7 punti a 5. Il match tra Sonego e Rublev inizierà comunque non prima delle ore 13.30. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno e ottavi di finale che vede di fronte Lorenzo SONEGO al russo Andrey Rublev per un posto nei quarti del prestigioso ATP 500 di Barcellona (ESP). Il tabellone si è aperto e senza Alcaraz e De Minaur si può sognare in grande, soprattutto in chiave Lorenzo Musetti, ma anche per il torinese che è appena tornato alle competizioni dopo una lunga assenza.🔗 Leggi su Oasport.it
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