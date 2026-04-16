Al momento, si sta disputando il doppio maschile all’ATP di Barcellona, con in campo le squadre spagnole RinconRoca Batalla e la coppia formata da Krajicek e Mektic. Il primo set si è concluso con la vittoria degli spagnoli nel tiebreak, con un punteggio di 7-5. Il match precede l’incontro tra l’italiano Sonego e il russo Rublev, previsto per le 13.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Gli spagnoli RinconRoca Batalla hanno vinto il primo set contro KrajicekMektic al tiebreak per 7 punti a 5. Il match tra Sonego e Rublev inizierà comunque non prima delle ore 13.30. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno e ottavi di finale che vede di fronte Lorenzo SONEGO al russo Andrey Rublev per un posto nei quarti del prestigioso ATP 500 di Barcellona (ESP). Il tabellone si è aperto e senza Alcaraz e De Minaur si può sognare in grande, soprattutto in chiave Lorenzo Musetti, ma anche per il torinese che è appena tornato alle competizioni dopo una lunga assenza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: in corso il doppio che precede il match dell’azzurro, in campo non prima delle 13.30

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