All'inizio della settimana, l’ATP 500 di Barcellona ha visto uscire di scena tre delle prime quattro teste di serie, tra cui i due favoriti principali. La competizione prosegue con il numero uno del tabellone ancora in corsa, mentre si nota la presenza di un giovane talento spagnolo che sta attirando l'attenzione. La partita di Musetti si svolge senza la presenza di alcuni dei concorrenti più quotati, aprendo nuovi scenari nel torneo.

Non siamo neanche a metà settimana e l’ ATP 500 di Barcellona ha già perso per strada tre delle prime quattro teste di serie del torneo, mentre sopravvive per il momento il n.2 Lorenzo Musetti. Dopo la sconfitta rimediata ieri all’esordio dal russo Karen Khachanov (n.4 del seeding) contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli, quest’oggi sono infatti usciti di scena altri due grandi protagonisti del Barcelona Open 2026. Nel pomeriggio odierno è arrivato infatti l’annuncio del ritiro dell’idolo locale Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo e prima testa di serie della manifestazione, che deve alzare bandiera bianca per un problema al polso destro e non potrà scendere in campo domani agli ottavi di finale contro il ceco Tomas Machac (promosso dunque ai quarti senza giocare).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Musetti a Barcellona senza Alcaraz e De Minaur. Attenzione ad un nuovo fenomeno spagnolo

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