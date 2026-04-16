LIVE Sonego-Rublev ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | azzurro in campo a minuti

Al torneo ATP di Barcellona, si sta giocando la partita tra il tennista italiano e il suo avversario russo, con inizio previsto tra pochi minuti. Rublev, finora, non è riuscito a vincere due incontri consecutivi da Dubai, dove si arrese in semifinale a un avversario con problemi fisici, che poi abbandonò anche la finale. La partita si può seguire in diretta streaming, con aggiornamenti costanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:25 Rublev non vince due partite di seguito da Dubai, quando si arrese in semifinale ad un Griekspoor menomato che poi alzò bandiera bianca in finale. Insomma, tutt’altro che inattaccabile il moscovita. 13:20 Il torinese non ha perso troppe posizioni a causa dello stop forzato nel ranking ATP, al momento è al 62° posto mondiale ma in caso di altri 50 punti in sacca oggi scalerebbe virtualmente altre 10 piazze. 13:15 Lorenzo Sonego prova a battere ancora sulla terra battuta, come nei due precedenti a livello ATP, un nobile decaduto come Andrey Rublev. 13:11 Ancora 20? e prenderà il via l’italian Day a Barcellona.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minuti Notizie correlate LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro in campo dalle 13.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:11 Ancora 20? e prenderà il via l’italian Day a Barcellona. Leggi anche: LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: in corso il doppio che precede il match dell’azzurro, in campo non prima delle 13.30 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida difficile, ma il tabellone si è aperto senza Alcaraz; Barcellona LIVE, Sonego sfida Rublev per un posto ai quarti: cronaca in diretta dalle 13.30; Live Lorenzo Sonego - Andrey Rublev - Barcellona Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 16/04/2026; Sonego-Rublev: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno e ottavi di finale che ... oasport.it Sonego-Rublev oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingLorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo un esordio positivo sulla terra rossa catalana contro ... oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream - facebook.com facebook Dopo il forfait di Carlos #Alcaraz, due italiani oggi in campo a Barcellona: #Sonego sfida Rublev. #Musetti contro il francese Moutet per un posto ai quarti. #ATPBarcelona #BarcelonaOpen x.com