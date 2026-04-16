LIVE Sonego-Rublev 1-0 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | iniziato il match!

Al torneo ATP di Barcellona, il match tra Sonego e Rublev è iniziato, con Sonego avanti 1-0. Nel primo gioco, Sonego ha commesso un doppio fallo e ha perso tre possibilità di break, sfruttando un lob difensivo di Rublev. Successivamente, Sonego ha sbagliato un dritto e Rublev ha colpito una volée fallita, portando il punteggio a 15-40.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Largo il chop difensivo di Sonego. 0-40 Fuori tutta col dritto Sonego! Tre chance! 0-30 Volèe orribile di Rublev! 0-15 Doppio fallo. 1-0 A trenta Sonego! 40-30 Noooon risponde sulla seconda e di rovescio Rublev!! 30-30 Non risponde sulla seconda il russo. 15-30 Lungo il dritto dell’azzurro. 15-15 Con la smorzata Sonego. 0-15 Con il dritto il russo, tutto parte dalla risposta di rovescio. Lorenzo Sonego al servizio! 13:35 Palleggio di riscaldamento cominciato: ancora 3? e si parte! Giocatori in campo! 13:25 Rublev non vince due partite di seguito da Dubai, quando si arrese in semifinale ad un Griekspoor menomato che poi alzò bandiera bianca in finale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 1-0, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: iniziato il match! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: in corso il doppio che precede il match dell’azzurro, in campo non prima delle 13.30 LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 13:25 Rublev non vince due partite di seguito da Dubai, quando si arrese in semifinale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida difficile, ma il tabellone si è aperto senza Alcaraz; Live Lorenzo Sonego - Andrey Rublev - Barcellona Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 16/04/2026; Sonego-Rublev: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match; Diretta Sonego - Rublev (Barcelona Open Banc Sabadell). LIVE Sonego-Rublev, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno e ottavi di finale che ... oasport.it Barcellona LIVE, Sonego sfida Rublev per un posto ai quarti: cronaca in diretta dalle 13.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA Sono cinque i precedenti giocati in carriera da Lorenzo Sonego e Andrey Rublev sul circuito ATP e il ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream - facebook.com facebook Dopo il forfait di Carlos #Alcaraz, due italiani oggi in campo a Barcellona: #Sonego sfida Rublev. #Musetti contro il francese Moutet per un posto ai quarti. #ATPBarcelona #BarcelonaOpen x.com