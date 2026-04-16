LIVE Sonego-Rublev 2-6 3-4 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | c’è un break nel 2° set

Al torneo ATP di Barcellona, il match tra Sonego e Rublev si sta svolgendo con il secondo set in corso. Attualmente, Rublev conduce con il punteggio di 6-2, 4-3, e c’è stato un break nel secondo set. Durante lo scambio, Rublev ha messo in mostra una buona prima di servizio e ha concluso con un colpo inside-in, mentre Sonego ha tentato di rispondere. La partita è visibile in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Mamma mia, come prima. Gratuito di dritto quando si tratta di uccidere sportivamente il game di servizio!!! 30-0 Mette una solida prima in kick Rublev e poi affonda l’inside in. 15-0 Dirompente dritto anomalo del russo, poi lo smash. 3-4 Attenzione perché Sonego è tornato in partita e il russo sta concedendo molto in battuta! 40-0 Servizio vincente. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Servizio e smorzata. 2-4 Servizio a segno. 40-30 Su salva il russo con l’errore in risposta di Sonego. 30-30 Doppio FALLO! Il russo è pronto a riaprirla? 30-15 Rublev Si mangia un punto costruito alla grande con la chiusura di rovescio e la mancata volée.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 2-6, 3-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: c’è un break nel 2° set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sonego-Rublev 2-6, 2-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: c’è un break nel 2° set Leggi anche: LIVE Sonego-Rublev 2-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: tre break su cinque giochi nel 1° set Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sonego-Rublev oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming; Live Lorenzo Sonego - Andrey Rublev - Barcellona Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 16/04/2026; Barcellona LIVE, Sonego sfida Rublev per un posto ai quarti: cronaca in diretta dalle 13.30; Sonego-Rublev: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Sonego-Rublev 2-6, 3-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: c’è un break nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Servizio a segno. 40-30 Su salva il russo con l’errore in risposta di Sonego. 30-30 Doppio FALLO! Il russo è ... oasport.it Barcellona LIVE, Sonego sfida Rublev per un posto ai quarti: cronaca in diretta dalle 13.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA Sono cinque i precedenti giocati in carriera da Lorenzo Sonego e Andrey Rublev sul circuito ATP e il ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream facebook Dopo il forfait di Carlos #Alcaraz, due italiani oggi in campo a Barcellona: #Sonego sfida Rublev. #Musetti contro il francese Moutet per un posto ai quarti. #ATPBarcelona #BarcelonaOpen x.com