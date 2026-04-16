Al torneo ATP di Barcellona, il punteggio tra Sonego e Rublev è di 2-3 nel secondo set. Nel corso del primo set, sono stati registrati cinque giochi, di cui tre sono stati interrotti da break. Nel secondo set, Rublev ha conquistato un altro break, il suo secondo consecutivo, accelerando con un colpo di dritto. La partita continua con entrambi i giocatori impegnati a mantenere il servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Accelera di dritto Rublev. Altro break, il secondo di fila per il russo. 40-A Gratuito di dritto e terza chance di break. 40-40 Alza la traiettoria di rovescio Sonego, chiude di dritto! 30-40 Annulla la prima Sonego grazie all’errore di dritto del rivale. 15-40 Si allarga di un millimetro di troppo l’anomalo di Sonego. 15-30 Fulminato Sonego dal passante di dritto di Rubelv. 15-15 Con il dritto anomalo Sonego! 0-15 Miracolo di volo di Rublev. Il passante di dritto di Sonego da vicino non ha trovato la terra perché il russo come un gatto si è buttato ed ha stretto l’angolo in modo vincente. 2-2 Con il dritto anomalo Rublev chiude il game! 40-30 Doppio fallo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 2-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: tre break su cinque giochi nel 1° set

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