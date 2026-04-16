Al torneo ATP di Barcellona, il match tra Sonego e Rublev è in corso, con il secondo set che vede il russo avanti 6-2, 3-2. Dopo aver perso il primo parziale, il tennista italiano ha recuperato il servizio e mantiene vivo il gioco, grazie a un break ottenuto nel secondo set. La partita è aggiornata in tempo reale, con le azioni che proseguono sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio Slice e palla corta. 2-3 Tiene la battuta Sonego e resta in vita. 40-30 Chiude di dritto il russo nonostante il recupero in mezzo alle gambe di Sonny. 40-15 Gran finta di smorzata e chop lungo Sonego! 30-15 Assist questa volta di Lorenzo con la palla corta. 30-0 Non risponde di dritto il russo sulla seconda. 15-0 Servizio e smorzata. 1-3 Tiene la battuta Rublev e fa un altro passo verso i quarti. 40-15 Prima vincente. 30-15 Mette in rete Sonego un dritto in palleggio che avrebbe potuto riaprire la contesa. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Con il dritto Sonego, ci siamo! 1-2 E allora, torna a vincere un gioco Sonego.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 2-6, 2-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: c’è un break nel 2° set

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Dopo il forfait di Carlos #Alcaraz, due italiani oggi in campo a Barcellona: #Sonego sfida Rublev. #Musetti contro il francese Moutet per un posto ai quarti. #ATPBarcelona #BarcelonaOpen x.com