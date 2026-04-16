Al torneo ATP di Barcellona, il match tra Sonego e Rublev prosegue con il secondo set in corso. Dopo aver perso il primo parziale 2-6, Sonego si trova ora sotto 0-1 nel secondo, con un parziale di 0-7 in corso. In uno scambio recente, Sonego ha recuperato un punto con una volée e il punteggio segna 30-40, mentre Rublev ha risposto con un dritto in rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Recupero vincente di Sonego su una volée incerta e facilissima che Rublev non ha chiuso!!! 30-30 Risposta profonda di Sonego e dritto in rete di Rublev. Occhio!! 30-15 Doppio fallo. 30-0 Servizio e inside in vincente. 15-0 Servizio e dritto all’incrocio. 0-1 Con il dritto il russo risolve lo scambio lungo. Break. 40-A Nuovo errore di dritto, nuova chance. 40-40 A segno la smorzata! 30-40 Gran risposta stretta carica e in cross di Rublev. Con il dritto. Palla break. 30-30 Gran dritto centrale di Rublev. 30-15 Lungo il rovescio di Rublev. 15-15 Gira lo scambio col lungoriga di rovescio e spinge di dritto il russo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 2-6, 0-1, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: parziale di 0-7

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