Al torneo ATP di Barcellona, il match tra il tennista locale e il russo ha visto il giocatore straniero dominare il primo set con un punteggio di 6-0. Attualmente, nel secondo set, il punteggio è di 15-15, con lo scambio in corso. La partita è seguita in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Gira lo scambio col lungoriga di rovescio e spinge di dritto il russo. 15-0 Servizio vincente!! Sonego-Rublev 2-6! Tiene a zero il turno di battuta il russo e si chiude quindi il primo parziale che aveva visto l’italiano avere anche 4 palle del 3-0. 40-0 Ace 30-0 Lungo il dritto di Sonego. 15-0 Scatenato il russo di dritto ora. 2-5 Super risposta di rovescio di Rublev e altra chiusura di dritto. Finiscono qui le velleità di Sonego nel primo set. 40-A Se ne va il chop di dritto di Sonego. 40-40 Risposta profonda e dritto a segno. 40-30 Gran punto vinto al volo di Sonego. Serie di recuperi spettacolari! 30-30 Con il dritto il russo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 2-6, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: parziale di 0-6

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