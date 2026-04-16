Benvenuti alla terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026, in corso in vasca lunga. Oggi, gli atleti Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio si preparano a scendere in vasca nei 100 stile libero, con l’obiettivo di migliorare i propri tempi e conquistare un buon risultato. La manifestazione, trasmessa in diretta, vede coinvolti numerosi competitori che si sfidano per qualificarsi alle prossime tappe nazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in vasca lunga. Prosegue alla piscina comunale di Riccione il percorso che porterà a definire l’ossatura della Nazionale italiana in vista degli Europei di Parigi di agosto, in un contesto che si conferma di altissimo livello per partecipazione e qualità tecnica. Dopo una prima giornata ricca di indicazioni, il programma odierno rappresenta un altro passaggio chiave per chi punta a conquistare un posto in azzurro. La seconda giornata si apre come da tradizione con le prove di fondo e mezzofondo, sempre decisive nel delineare gerarchie e stato di forma.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio vogliono stupire nei 100 sl!

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