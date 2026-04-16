LIVE Nuoto Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | brilla D’Ambrosio Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti

Durante le gare mattutine dei Campionati Italiani di nuoto 2026, sono stati disputati numerosi eventi. Tra i risultati principali, D’Ambrosio si è distinto nelle sue batterie, mentre Sara Curtis ha ottenuto un secondo successo consecutivo. È stata inoltre presentata una nuova promessa del nuoto nazionale, Jacopo Barbotti, che ha attirato l’attenzione. Le batterie si sono svolte senza incidenti significativi, con tempi che entreranno nei dettagli delle finali previste.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.16: Ai 900 Quadarella, Taddeucci a 7’70”, Giannelli a 10?65 19.14: 7’56?86 il passaggio di Quadarella a metà gara 19.12: Ai 600 Quadarella, a 6?13 Taddeucci, a 7?55 Giannelli 19.09: Ai 300 Quadarella, Taddeucci, Giannelli 19.04: Fari puntati su Simona Quadarella che va a caccia del bis tricolore. Queste le protagoniste: 0 ITA PEDEMONTE Sara Team Trezzo Sport ssd 2009 16’37.30 1 ITA SBARAGLI Azzurra H. Sport ssd – Firenze 2003 16’34.16 2 ITA CESARANO Noemi G.S. Marina Militare – Time Limit asd 2003 16’22.96 3 ITA GIANNELLI Emma Vittoria GS Fiamme Oro – Rari Nantes Florentia Asd 2007 16’13.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti! Attesa per D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: il giorno di Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio nei 100 sl Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Assoluti Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Batterie Giorno 2; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; Nuoto, Assoluti Riccione 2026: calendario, orari e dove vedere le gare in TV e streaming. LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti, attesa per D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.58: CARLOS D'AMBROSIO! Il giovane emergente azzurro vince con 4783 il ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 15 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-2 che andrà ... oasport.it Terze giornate di batterie ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione Giornata positiva per gli Azzurri che questo pomeriggio sono chiamati alle finali, alla ricerca del titolo e del pass per gli Europei! link in bio o nelle storie per l’articolo completo con tutti i r - facebook.com facebook