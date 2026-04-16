Un tribunale negli Stati Uniti ha dichiarato colpevole Live Nation di aver esercitato un monopolio nel settore degli eventi dal vivo. La compagnia, nota per essere anche proprietaria di Ticketmaster, è stata giudicata inadempiente alle leggi antitrust. La decisione si basa su un procedimento giudiziario che ha analizzato le pratiche commerciali di questa società nel mercato dei concerti e degli eventi musicali.

Live Nation, il colosso dei concerti proprietario di Ticketmaster, è stato giudicato colpevole di monopolio da parte di una giuria americana. Secondo i togati, la compagnia Live Nation avrebbe operato in regime di monopolio violando le leggi antitrust federali e statali. La sentenza è arrivata dopo quattro giorni di deliberazioni a conclusione di un processo molto seguito negli Stati Uniti d’America e che potrebbe avere conseguenze di vasta portata per l’industria musicale. Nell’udienza del mese di marzo il Dipartimento di Giustizia ha affermato inoltre che Ticketmaster gestiva la biglietteria per l’86 percento delle principali venue negli Stati Uniti, mentre Live Nation ha respinto le affermazioni definendole “scelte a caso” locali che presentavano una rappresentazione distorta del panorama della biglietteria.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Live Nation accusata di aver monopolizzato illegalmente il settore degli eventi dal vivo

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