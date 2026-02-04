Live Nation compra l’Unipol Forum di Assago Carroponte e il Teatro Repower | ecco cosa accadrà a Milano e nel mondo della musica dal vivo in Italia

Live Nation si prende il controllo di alcune delle principali venue di Milano. La multinazionale ha firmato un accordo per acquistare il Gruppo ForumNet, che gestisce tra gli altri l’Unipol Forum di Assago, il Carroponte e il Teatro Repower. L’operazione cambierà il panorama della musica dal vivo in Italia, con nuovi investimenti e maggiori possibilità per gli artisti e il pubblico.

Novità nel mondo dell'organizzazione della musica dal vivo. Live Nation ha firmato un accordo per l'acquisizione del Gruppo ForumNet, uno dei principali operatori di venue in Italia, da Bastogi S.p.A. L'attuale team ForumNet continuerà a gestire le venue, accogliendo tutti gli organizzatori di eventi. Live Nation proseguirà l'attività di promozione degli spettacoli su tutto il territorio italiano. Il completamento dell'operazione è subordinato alle consuete condizioni di closing ed è previsto entro aprile 2026. Fulcro dell'operazione è l'Unipol Forum di Assago (Milano) che dalla sua inaugurazione nel 1990 accoglie ogni anno circa 2 milioni di spettatori e ha ospitato superstar internazionali e grandi protagonisti della musica italiana come Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Tiziano Ferro e Marco Mengoni.

