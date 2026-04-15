Atp 500 di Barcellona 2026 Musetti-Moutet | orario e dove vedere la sfida

Lorenzo Musetti affronterà il ventenne francese Moutet nel torneo ATP 500 di Barcellona in programma nel 2026. La sfida si svolgerà dopo il suo successo all’esordio contro il giovane spagnolo Landuce, concluso con i parziali 7-5, 6-2. L'incontro è previsto in una data specifica e sarà trasmesso su canali dedicati al tennis, con orario da definire.

Barcellona, 15 aprile 2026 – Dopo il positivo esordio contro il ventenne spagnolo Martin Landuce, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-2, Lorenzo Musetti è chiamato a dare continuità alle sue prestazioni. Negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Barcellona, il toscano affronta Corentin Moutet. Il francese, battuto lo scorso mese da Jannik Sinner al terzo turno del Masters 1000 di Miami, viene dall'affermazione ai danni del peruviano Ignacio Buse, ko 6-4, 6-4. Per il nostro portacolori, uno ostacolo assolutamente da non sottovalutare. L'obiettivo dell'azzurro è però quello di provare ad arrivare fino in fondo, dopo la brutta uscita al debutto al Masters 1000 di Montecarlo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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