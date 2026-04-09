LIVE Sinner-Machac ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’imprevedibile ceco sulla strada dei quarti

Al torneo ATP di Montecarlo, si stanno affrontando in diretta il tennista locale e il giocatore ceco, con l’obiettivo di avanzare ai quarti di finale. La partita viene seguita in tempo reale, mentre altre sfide del giorno coinvolgono atleti italiani e stranieri, tra cui un match tra due italiani in programma alle 11.00. La copertura trasmette gli incontri principali e aggiorna sugli sviluppi di questa fase del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il ceco Tomas Machac, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. Il match del terzo turno di singolare che vedrà protagonista l’azzurro contro il ceco sarà il secondo del programma di giovedì 9 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11.00 con il match tra il belga Zizou Bergs ed il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile ceco sulla strada dei quarti LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’accesso ai quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Machac Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di... Leggi anche: LIVE Sinner-Mensik, ATP Doha 2026 in DIRETTA: il giovane ceco sulla strada della semifinale Temi più discussi: Sinner-Machac all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streaming; Monte-Carlo ottavi LIVE, Sinner sfida Machac: gli aggiornamenti; LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’accesso ai quarti di finale; Sinner-Machac vale i quarti a Monte Carlo: quando e dove vederla. LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile ceco sulla strada dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FONSECA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Sinner-Machac oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingOggi, giovedì 9 aprile, Jannik Sinner affronterà il ceco Tomas Machac negli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sul campo Ranieri III, il n.2 ... oasport.it MONTE - CARLO OGGI 9 Aprile ORE 12.30 OTTAVI di Finale Jannik SINNER vs il Ceco Tomas MACHAC Giocherà anche Matteo BERRETTINI il suo OTTAVO di Finale ORE 11.00 vs L'argentino JOAO FONSECA È previsto anche il match di - facebook.com facebook #Sinner-Machac, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Montecarlo x.com