LIVE Musetti-Moutet 6-3 4-4 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 2° set

Al torneo di Barcellona, Musetti e Moutet stanno affrontando il secondo set dopo aver concluso il primo con un risultato di 6-3. Attualmente il punteggio segna 4-4, con entrambi i giocatori impegnati in uno scambio equilibrato. Nel corso del match, si è verificato un punto in rete di Moutet, che ha colpito il dritto dal centro. La partita è ancora in corso e la diretta viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIR ETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 0-15 In rete il dritto dal centro di Moutet. 4-4 Gioco Musetti: decolla il rovescio del francese che colpisce male la palla, la quale termina abbondantemente lunga. 40-0 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta. 30-0 Musetti attacca al centro e prende la rete. Il passante di dritto di Moutet sbatte sul nastro e termina in corridoio 15-0 Questa volta esagera Moutet che non trova il campo 3-4 Gioco Moutet: in rete la risposta di Musetti. 40-15 Prima vincente per il francese. 30-15 Vola via il back di Musetti. Da sottolineare la splendida difesa di Moutet, che ha riaperto un punto che sembrava già fatto dall’italiano per duetre volte.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet 6-3, 4-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 2° set Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet 6-3, 2-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: grande spettacolo nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Moutet 6-3, 1-0, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quarti; Moutet-Musetti: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match; Sorrisi italiani: a Barcellona rimonta Musetti, Sonego piega Martinez. Ok Cobolli e Darderi a Monaco; Ora Madrid: i prossimi impegni di Sinner. Diretta Live Musetti-Moutet Barcellona Ottavi di finale: Lorenzo vince il primo setDiretta Live della partita tra Lorenzo Musetti e Moutet. In palio c'è un posto nei quarti di finale del torneo spagnolo. sport.virgilio.it LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it Lorenzo Musetti batte il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-3 6-4 e conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona Ai quarti, l’azzurro, testa di serie numero 2, affronterà il vincen facebook Musetti nei migliori 8 Il carrarino batte in due set (6-3 6-4) Corentin Moutet e accede ai quarti di finale del torneo di Barcellona. Dopo la vittoria su Landaluce, un altro successo per l'italiano, che deve trovare sempre più feeling e tempo in campo e non c'è m x.com