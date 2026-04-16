LIVE Musetti-Moutet 6-3 2-2 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | grande spettacolo nel 2° set

Al torneo ATP di Barcellona, lo spettacolo tra Musetti e Moutet continua con il secondo set in corso, dopo che il primo è stato vinto da Musetti con il punteggio di 6-3. Attualmente il punteggio è di 2-2 nel secondo set, mentre in attesa del match tra Sonego e Rublev, previsto non prima delle 13.30, si segnalano alcune fasi di gioco intense e punti importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 40-0 Ottima stop volley del francese. Questa volta si ferma in rete il recupero di Musetti 30-0 Moutet prende bene la rete e gioca una volee corta di rovescio. Musetti ci arriva in corsa ma non trova il campo. Il toscano si lamenta anche per il vento. 15-0 In corridoio il rovescio di Musetti 2-2 Gioco Musetti: prima vincente per il toscano. 40-15 In rete la risposta di Moutet, che aveva tentato la smorzata con questo colpo 30-15 Splendida volee in contropiede giocata da Musetti 15-15 Si ferma a metà rete il back basso di Moutet 0-15 Gran lob del francese sulla volee profonda di Musetti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet 6-3, 2-2, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: grande spettacolo nel 2° set Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet 6-3, 1-0, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’imprevedibile francese sulla strada dei quarti; Moutet-Musetti: il pronostico dell'ATP 500 di Barcellona, i precedenti e dove vedere il match; Sorrisi italiani: a Barcellona rimonta Musetti, Sonego piega Martinez. Ok Cobolli e Darderi a Monaco; Ora Madrid: i prossimi impegni di Sinner. Diretta Live Musetti-Moutet Ottavi di finale Barcellona: Lorenzo vince il primo setDiretta Live della partita tra Lorenzo Musetti e Moutet. In palio c'è un posto nei quarti di finale del torneo spagnolo. sport.virgilio.it Musetti-Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVEDopo aver battuto lo spagnolo Landaluce all'esordio, l'azzurro affronta il francese sulla terra rossa del torneo catalano: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it A chi interessa inizia Musetti - Moutet facebook #Musetti- #Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE x.com