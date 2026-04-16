LIVE Musetti-Moutet 5-3 ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurro!

Al torneo di Barcellona, il punteggio tra Musetti e Moutet si attesta sul 5-3 in favore dell’italiano. Durante il match, Musetti ha ottenuto un break che ha portato il punteggio a 30-0, grazie a un ace. Nel frattempo, si attende l’inizio della partita tra Sonego e Rublev, prevista non prima delle 13.30. Sul campo, sono stati segnati alcuni scambi, tra cui una palla corta in rete del francese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 30-0 ACE!! 15-0 In rete la palla corta di dritto del francese. 5-3 Break Musetti: in rete la smorzata in allungo di Moutet, che ha tentato un colpo disperato in difesa. Seconda 15-40 Moutet stecca con il dritto. Due palle break consecutive per l’azzurro 15-30 Doppio fallo 15-15 Splendida accelerazione di dritto di Musetti dopo che Moutet aveva provato ad abbassare il ritmo con una palla più alta e lenta 15-0 Il francese è offensivo con il dritto e forza l’errore di Musetti 4-3 Gioco Musetti: lungo il lob di Moutet, che aveva chiamato nuovamente a rete l’italiano con una smorzata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Moutet 5-3, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: arriva il break dell’azzurro! Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: azzurro in campo alle 16.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo Sonego, ma non prima delle 16.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Musetti-Moutet oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming; Musetti inizia contro Vacherot: Spero di poter mostrare il mio tennis al 100%; Corentin Moutet - Lorenzo Musetti 16/04/2026 Comp. quote; Sorrisi italiani: a Barcellona rimonta Musetti, Sonego piega Martinez. Ok Cobolli e Darderi a Monaco. Diretta Live Musetti-Moutet Ottavi di finale Barcellona: Lorenzo per ritrovare certezzeDiretta Live della partita tra Lorenzo Musetti e Moutet. In palio c'è un posto nei quarti di finale del torneo spagnolo. sport.virgilio.it LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: sfida all’estro del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it A chi interessa inizia Musetti - Moutet facebook #Musetti- #Moutet diretta Atp Barcellona: segui la sfida agli ottavi LIVE x.com