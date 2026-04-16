LIVE Musetti-Moutet ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti prende il via l’incontro tra due tennisti nel torneo ATP di Barcellona 2026. La partita sarà trasmessa in diretta e gli spettatori possono aggiornare la cronaca in tempo reale cliccando sul link dedicato. Poco prima dell’inizio, si aspetta l’inizio anche di un altro match tra due giocatori di questa edizione. La cronaca della giornata sportiva si mantiene aggiornata con le ultime novità sui match in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) 15.49 L’avversario odierno è uno dei giocatori più imprevedibili del circuito. Moutet è un tennista dotato di grande talento, che diverse volte però cerca più l’estetica che il punto. 15.46 All’esordio in questo torneo Musetti ha avuto la meglio in due set del giovane talento spagnolo, in una partita giocata in crescendo e che gli ha permesso di trovare ritmo con i colpi da fondo. 15.43 Barcellona potrebbe essere un punto di svolta della stagione di Musetti. Il toscano è arrivato a questo torneo con poche certezze a causa delle tante settimane saltate dopo l’infortunio rimediato agli Australian Open.🔗 Leggi su Oasport.it

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