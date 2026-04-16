LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | vittoria all’esordio per Carlino attesa per Accogli

Alle competizioni di judo agli Europei 2026, gli atleti sono tornati sul tatami 3 dopo una pausa, con Parchiev che ha segnato un punto yuko. Durante la giornata, è arrivata la vittoria all’esordio per un atleta, mentre si aspetta l’esito di un’altra sfida tra i favoriti. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulle gare in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.41 Si riprende a competere sul tatami 3 con Parchiev che ha realizzato uno yuko. 8.40 Manca solo un incontro dei sedicesimi dei -60 kg. Per completare il quadro degli ottavi si attende solamente il verdetto del tatami 1 dove si stanno sfidando Fernandes e Barroso Lopez. 8.39 Lunga interruzione sul tatami 3 durante la sfida tra Parchiev e Yotov. 8.36 Questo il tabellone dei -48 kg, torneo che deve ancora iniziare: Pool A FRA Shirine BOUKLI – GEO Julieta RODONAIA RUS Marina VOROBEVA – GER Helen HABIB – SRB Andrea STOJADINOV Pool B ITA Assunta SCUTTO – KOS Erza MUMINOVIQ – AZE Shafag HAMIDOVA SWE Tara...🔗 Leggi su Oasport.it

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