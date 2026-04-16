Alle ore 8.30 si prepara a scendere in campo Valerio Accogli, che affronterà il giapponese Jeremic nel secondo turno della competizione maschile di judo agli Europei 2026. Nel frattempo, Carlino è già stato eliminato al secondo turno nella categoria dei -60 kg, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sugli altri judoka italiani in gara. La giornata prosegue con varie sfide sul tatami, trasmesse in diretta.

8.32 Ippon di Garcia Torne che avanza al turno successivo dei -66 kg. Ora sul tatami Parchiev e Yotov. 8.30 Si avvicina il momento di Valerio Accogli sul tatami-3: l’azzurro affronterà Matija Jeremic dopo Garcia Torne-Balarjishvili, Parchiev-Yotov e Klacar-Margvelashvili. 8.29 Ippon di Bence Pongracz che ha bisogno di 42 secondi per battere Anthony De Angelis. 8.28 Questo il tabellone dei -60 kg aggiornato dopo i primi incontri odierni, tra cui la vittoria di Andrea Carlino. Pool B GEO Giorgi SARDALASHVILI – MLT James ZAHRA – GER Maximilian HEYDER BEL Jorre VERSTRAETEN – ESP Francisco GARRIGOS – POL Ksawery IGNASIAK Pool D AZE Ahmad YUSIFOV – GBR Charlie AYRE – HUN Marton ANDRASI FRA Luka MKHEIDZE – POR B.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Carlino al 2° turno nei -60 kg, si attendono gli altri azzurri

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