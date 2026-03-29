Europei judo 2026 Tbilisi | convocati Italia obiettivi e calendario Scutto Bellandi e Parlati i big azzurri

Dal 16 al 19 aprile, Tbilisi ospita i Campionati Europei di judo 2026. La nazionale italiana si presenta con una squadra composta da atleti olimpici e mondiali, tra cui Scutto, Bellandi e Parlati, considerati i principali rappresentanti. L’obiettivo degli azzurri è aumentare il numero di medaglie rispetto alla precedente edizione disputata a Podgorica.

Dal 16 al 19 aprile la capitale georgiana ospita i Campionati Europei individuali: gli azzurri puntano a migliorare il bottino di Podgorica, con un team ricco di medagliati olimpici e mondiali. La nazionale italiana di judo si prepara a uno dei momenti più importanti della stagione. Dal 16 al 19 aprile 2026 saranno infatti di scena a Tbilisi i Campionati Europei individuali, appuntamento di primo piano per il movimento continentale. La squadra azzurra arriva con ambizioni elevate, dopo aver conquistato nove medaglie complessive nell’edizione precedente degli Europei assoluti di Podgorica, risultato arricchito anche dalla competizione a squadre. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi. 7 azzurri in gara prima degli EuropeiIl World Tour 2026 di judo prosegue questo weekend con il Grand Slam di Tbilisi, quarto appuntamento della stagione dopo gli eventi disputati a... Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026. Presenti tutte le stelle azzurre a TbilisiL’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Campionati Europei individuali di judo 2026, in programma a Tbilisi da giovedì 16 a domenica 19 aprile. Tutti gli aggiornamenti su Europei judo Temi più discussi: Asya Tavano a Tbilisi per un Grand Slam pre-Europei; Judo, Matteo Piras e Giulia Ghiglione si fermano agli ottavi nel day-1 al Grand Slam di Tbilisi; Georgia: successo atleti italiani alla Para Judo World Cup di Tbilisi; Judo, Valeriani conquista il Grand Slam di Tbilisi. Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026. Presenti tutte le stelle azzurre a TbilisiL'Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Campionati Europei individuali di judo 2026, in programma a Tbilisi da giovedì 16 a domenica 19 aprile. La ... oasport.it Judo, l'Italia annuncia i convocati per gli Europei 2026 a TbilisiL'Italia del judo si presenta agli Europei di Tbilisi con tutte le sue stelle, puntando a un ricco bottino di medaglie ... it.blastingnews.com Judo, Alice Bellandi e le altre stelle azzurre puntano in alto agli Europei. Tutti i convocati dell'Italia a Tbilisi - facebook.com facebook Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026. Presenti tutte le stelle azzurre a Tbilisi - x.com