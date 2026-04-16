LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Odette Giuffrida in semifinale! Prematura eliminazione per l’iridata Scutto

Durante gli Europei di judo 2026, è stata trasmessa in diretta la competizione. La judoka italiana Odette Giuffrida ha raggiunto la semifinale, mentre si è verificata una eliminazione prematura per l’atleta che aveva vinto il titolo in passato. Attualmente, nella gara tra Buchard e un’altra avversaria, la prima è avanti di uno yuko a circa 43 secondi dalla fine. Sul tatami 2, si sta disputando il primo quarto di finale nella categoria -48 kg.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.14 Buchard avanti di uno yuko a 43? dal termine 11.13 Sul tatami 2 in corso la sfida tra Shirine Boukli e Marina Vorobeva, primo quarto di finale dei -48 kg. 11.12 Sul tatami 1 Toro Soler ha sconfitto Pupp, mentre è ora in corso la sfida tra Gyertyas e Buchard. 11.12 In semifinale Giuffrida affronterà Krasniqi 11.11 SEMIFINALE!! Scade il tempo, finisce qui l’incontro: Odette Giuffrida vince grazie ad uno yuko ed avanza al penultimo atto degli Europei 11.10 Secondo shido per Van Krevel a 20 secondi dal termine 11.09 Uno shido anche per l’italiana 11.08 Ottimo attacco di Giuffrida che piazza uno yuko a 2 minuti dal termine 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Odette Giuffrida in semifinale! Prematura eliminazione per l’iridata Scutto Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli... LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Assunta Scutto e Odette Giuffrida inseguono una medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette Giuffrida; Europei judo 2026 oggi: orari 16 aprile, tv, streaming, italiani in gara; Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streaming; LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | subito Assunta Scutto e Odette Giuffrida. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei ... oasport.it Judo Europei 2026: Scutto e Giuffrida, l'Italia sogna medaglieEuropei di judo 2026 a Tbilisi: subito in gara Scutto e Giuffrida, attese protagoniste nelle categorie femminili ... it.blastingnews.com Ben 644 gli atleti protagonisti al Bella Italia EFA Village sulle orme dei grandi campioni Fabio Basile, Odette Giuffrida e Alice Bellandi - facebook.com facebook