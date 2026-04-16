LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Assunta Scutto e Odette Giuffrida inseguono una medaglia

Oggi si tiene la prima giornata degli Europei di judo 2026, con le atlete Assunta Scutto e Odette Giuffrida in gara per ottenere una medaglia. La manifestazione si svolge in diretta e gli appassionati possono seguire gli incontri aggiornando la pagina. La competizione coinvolge numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei e si svolge in un clima di attesa e competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di judo 2026. A Tbilisi (Georgia) si alza il sipario sulla rassegna continentale con i primi quattro tornei: quest’oggi appuntamento con i -48 kg, -52 kg, -60 kg e -66 kg. Grande attenzione soprattutto per i due tornei femminili, dove l’Italia si gioca subito due carte importanti. Nei -48 kg il Bel Paese sarà rappresentato da Assunta Scutto, campionessa del mondo nonché numero 4 del mondo. L’azzurra non è stata fortunatissima nel sorteggio che ha messo sulla sua strada Tara Babulfath e Shirine Boukli, rispettivamente possibili avversarie di quarti e semifinali.🔗 Leggi su Oasport.it

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