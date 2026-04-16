LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | iniziano le sfide per le medaglie attesa per la finale per il bronzo di Giuffrida

Le gare di judo agli Europei 2026 sono iniziate con le sfide per le medaglie e l’attesa per la finale che assegnerà il bronzo a un’atleta italiana. Durante la giornata, si sono svolti diversi incontri e controlli, tra cui un ippon revocato dopo l’intervento del controllo video della giuria. I risultati delle prime prove sono stati aggiornati in tempo reale, mentre i partecipanti si preparano alle fasi decisive della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 Ippon revocato dopo il controllo video da parte della giuria. 14:11 Ippon velocissimo dell’iberica Martinez Abelenda, che sbilancia l’avversaria e la stende spalle al tappeto. 14:09 Si prosegue con la seconda finale per il bronzo tra la spagnola Martinez Abelenda e l’azera Hamidova. 14:06 Arriva l’ippon per osaekomi della russa Vorobeva, che conquista la medaglia di bronzo. 14:04 Secondo shido all’iberica per essersi staccata volontariamente dalla presa. 14:02 Uno shido per passività comminato ad entrambe. 14:01 Si parte chiaramente dalle finali per il bronzo. Sul tatami la russa Vorobeva e la spagnola Perez Soler.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: iniziano le sfide per le medaglie, attesa per la finale per il bronzo di Giuffrida Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: a breve le sfide per le medaglie, attesa per la finale per il bronzo di GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:48 Giornata inaugurale parzialmente deludente in casa Italia, con la sola Odette Giuffrida in grado di... Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida sconfitta in semifinale, sarà finale per il bronzo! Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Odette Giuffrida in semifinale! Prematura eliminazione per l’iridata Scutto; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; Europei di Judo 2026 a Tbilisi: Italia con 18 azzurri, Bellandi sogna uno storico Triplete. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida sconfitta in semifinale, sarà finale per il bronzo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell'elimination round della prima giornata degli Europei di judo ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari giovedì 16 aprile, tv, streaming, italiani in garaSi apre oggi, 16 aprile, la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in programma a Tbilisi, in Georgia. La rassegna continentale prende il via ... oasport.it Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Fuori Scutto e gli altri azzurri - x.com #FIJLKAM #Judo #JudoTbilisi2026 @europeanjudo - facebook.com facebook