LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | attesa per Manzi Giuffrida e Scutto eliminati Carlino ed Accogli

Da oasport.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le gare degli Europei di judo 2026, si sono registrate alcune eliminazioni, tra cui quelle di Carlino e Accogli. Manzi, Giuffrida e Scutto sono ancora in gara, mentre nel primo turno si sono verificati due shido per passività, assegnati sia a Manzi che a Bayramov. I match sono in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.07 Uno shido per passività sia per Manzi che per Bayramov. 10.06 Inizia la sfida tra Manzi e Bayramov. 10.05 Chopanov batte Gago per due yuko a zero ed avanza ai quarti, dove attende uno tra Elios Manzi e Turan Bayramov. 10.03 Sul tatami 2 è ora in corso la sfida tra Gefen Primo ed Aleksandra Kaleta. Al termine di quest’incontro toccherà prima a Leiva Sanchez-Van Krevel e poi a Giuffrida-Aliyeva. 10.02 Sui tatami 1 e 2 ora in corso gli ottavi dei -52 kg. Occhi puntati sul tatami 2 dove tra qualche minuto sarà protagonista Odette Giuffrida. 10.01 Questo il tabellone dei -60 kg allineato ai quarti:...🔗 Leggi su Oasport.it

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