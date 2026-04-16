LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Giuffrida a caccia della semifinale Scutto eliminata

Durante i campionati europei di judo, si è svolta la fase dei quarti di finale per la categoria -66 kg. Alle 11.00, un atleta ha ottenuto un waza-ari, mentre alle 10.58 si è conclusa la gara sul tatami 2. La competizione prosegue con Giuffrida in corsa per la semifinale, mentre Scutto è stato eliminato. La diretta continua per aggiornamenti sugli incontri in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Waza-ari per Krasniqi 10.58 Sul tatami 2 sono terminati i quarti dei -66 kg. Spazio ora a Krasniqi-Kaleta per il primo quarto dei -52 kg, poi toccherà a Giuffrida contro Van Krevel 10.57 Vittoria per Sardalashvili che avanza in semifinale dove affronterà Aghayev. 10.56 Waza-ari del georgiano a 32 secondi dal termine. 10.54 Uno shido a testa per Sardalashvili e Versraeten. 10.51 Ippon di Aghayev che avanza in semifinale. 10.50 Terminato il programma sul tatami 3. Sui tatami 1 e 2 ora in corso i quarti di finale dei -60 kg, che saranno seguiti dai quarti dei -52 kg. 10.49 Questo il tabellone dei...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida a caccia della semifinale, Scutto eliminata Notizie correlate LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli... Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida sul tatami, cresce l’attesa per Scutto! Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette Giuffrida; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; Europei di Judo 2026 a Tbilisi: Italia con 18 azzurri, Bellandi sogna uno storico Triplete. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei ... oasport.it Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streamingDa giovedì 16 a domenica 19 aprile si terranno a Tbilisi i Campionati Europei di judo 2026, primo grande evento internazionale della stagione con in palio ... oasport.it " MEMORIAL OLINDO BOSCOLO MARCHI " Per la nostra scuola e’ un onore poter ricordare il nostro grande maestro OLINDO BOSCOLO MARCHI con un memorial a lui dedicato! Il judo era la sua grande passione e l’ha trasmessa a tutti noi! Sappiamo quant - facebook.com facebook