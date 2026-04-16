Alle competizioni di judo degli Europei 2026 si seguono con attenzione le fasi finali, tra cui la semifinale di Giuffrida. Durante la diretta sono stati registrati vari punteggi, come il waza-ari assegnato a Izvoreanu e Abrahamyan. La gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mantenendo alta la concentrazione sugli incontri e sui risultati che si susseguono sul tatami.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Waza-ari anche per Izvoreanu. 11.49 Waza-ari di Abrahamyan 11.48 L’incontro tra Odette Giuffrida e Distria Krasniqi è l’ultimo in programma sul tatami 2. 11.46 Ci siamo: tutto pronto per l’inizio dei ripescaggi dei -66 kg. Sul tatami 1 si affrontano Izovoreanu e Bayramov, mentre sul 2 Abrahamyan e Bouba 11.43 Questo il tabellone dei -60 kg: Semifinali AZE Balabay AGHAYEV – GEO Giorgi Sardalashvili ISR Izhak ASHPIZ – FRA Luka MKHEIDZE Ripescaggio UKR Dilshot KHALMATOV – BEL Jorre VERSTRAETEN FRA Romain VALADIER PICARD – AZE Ahmad YUSIFOV 11.40 Questo il tabellone dei -66 kg: Semifinali FIN Luukas SAHA – RUS Abdullakh PARCHIEV FRA Walide KHYAR – RUS Murad CHOPANOV Ripescaggio ARM Davit ABRAHAMYAN – FRA Daikii BOUBA MDA Radu IZVOREANU – AZE Turan BAYRAMOV 11.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per la semifinale di Giuffrida!

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