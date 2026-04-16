Durante gli Europei di judo del 2026, si sono disputate le prime gare con vittorie per gli atleti italiani Carlino e Accogli. L’attenzione ora si concentra su Elios Manzi, che si prepara a scendere in campo sul tatami 3 contro l’avversario Petros Christodoulides. La competizione prosegue con diverse sfide in programma e aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00 Il prossimo italiano sul tatami sarà Elios Manzi. L’azzurro sarà impegnato sempre sul tatami 3 contro Petros Christodoulides. 8.58 Waza-ariii!! Bastano 14 secondi di golden score a Valerio Accogli: l’azzurro lavora bene a terra e riesce a ribaltare l’avversario 8.57 Si va al golden score. 8.57 Secondo shido per Jeremic ad una decina di secondi dal termine 8.56 Arriva uno shido anche per Jeremic. Perfetta parità 8.55 Resiste la parità quando entriamo negli ultimi 90 secondi d’incontro 8.53 Shido per passività per l’italiano 8.51 È il momento di Valerio Accogli! L’azzurro sale sul tatami contro il serbo Matija Jeremic.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: esordio vincente per Carlino ed Accogli, attesa per Manzi

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: vittoria all’esordio per Carlino, attesa per Accogli

Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: si comincia! Subito Andrea Carlino sul tatami di Tbilisi

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: si comincia! Subito Andrea Carlino sul tatami di Tbilisi; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; Europei di Judo 2026 a Tbilisi: Italia con 18 azzurri, Bellandi sogna uno storico Triplete.

LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei ... oasport.it

Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streamingDa giovedì 16 a domenica 19 aprile si terranno a Tbilisi i Campionati Europei di judo 2026, primo grande evento internazionale della stagione con in palio ... oasport.it

" MEMORIAL OLINDO BOSCOLO MARCHI " Per la nostra scuola e’ un onore poter ricordare il nostro grande maestro OLINDO BOSCOLO MARCHI con un memorial a lui dedicato! Il judo era la sua grande passione e l’ha trasmessa a tutti noi! Sappiamo quant - facebook.com facebook

Al via i Campionati Europei di judo in Georgia: 18 azzurri a caccia delle medaglie continentali sui tatami di Tbilisi! Leggi qui shorturl.at/yG1Ys @FijlkamOfficial x.com