Durante gli Europei di judo 2026, si è svolta una sessione in diretta con alcuni atleti ancora in gara. Accogli e Manzi sono passati alle fasi successive, mentre Carlino è stato eliminato. Nel corso dell'incontro tra Khyar e Klacar, sono stati assegnati due shido, uno per ciascun atleta, a metà del combattimento. La diretta continua con aggiornamenti sui risultati e le azioni più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.48 Secondo shido per Klacar. 9.47 Uno shido sia per Khyar che per Klacar quando siamo a metà incontro. Al termine di questa sfida toccherà a Valerio Accogli. 9.45 Scade il tempo, finisce l’incontro: Parchiev batte Garcia Torne grazie ad un waza-ari ed avanza ai quarti. 9.44 Waza-ari di Parchiev ad una trentina di secondi dal termine. 9.42 Uno shido sia per Garcia Torne che per Parchiev quando si entra negli ultimi 90 secondi 9.40 Sugli altri due tatami sono in corso gli ottavi dei -60 kg. Al termine di essi inizieranno gli incontri dei -52 kg. 9.37 Ippon di Daikii Bouba che batte Bence Pongracz. Sul tatami 3 ora saranno impegnati Garcia Torne e Parchiev, seguiti da Khyar-Klacar e Accogli-Izvoreanu.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: avanzano Accogli e Manzi, eliminato Carlino

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