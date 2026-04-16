Judo sfida in Georgia | Scutto e Giuffrida guidano l’azzurra

A Tbilisi, il torneo di judo si avvicina con gli atleti italiani pronti a confrontarsi con i migliori del continente. La competizione si svolgerà sui tappeti della capitale georgiana, dove atleti come Scutto e Giuffrida sono tra i favoriti per portare medaglie e confermare il livello della squadra italiana. La sfida si preannuncia intensa, con numerosi incontri che potrebbero decidere le sorti della rappresentativa nazionale.

Il tappeto di Tbilisi si prepara a vibrare sotto i piedi degli atleti più forti del continente, mentre l’Italia punta tutto su una generazione capace di trasformare il talento tecnico in risultati internazionali. Giovedì 16 aprile 2026, la Georgia ospita l’apertura degli Europei di judo con una prima giornata che vede impegnate diverse figure chiave della delegazione azzurra nei pesi leggeri e medi. Il programma odierno prevede lo svolgimento dei tornei nelle categorie -48 kg, -52 kg, -60 kg e -66 kg, con le fasi eliminatorie previste per le ore 8:00 e il blocco delle finali programmato per le ore 14:00 secondo l’orario italiano. La strategia femminile tra gerarchie mondiali e sfide tecniche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Judo, sfida in Georgia: Scutto e Giuffrida guidano l’azzurra Notizie correlate Judo, Scutto e Giuffrida guidano la folta spedizione azzurra a Tashkent per il secondo Grand Slam stagionaleRiflettori puntati questo weekend sul Grand Slam di Tashkent, secondo evento del World Tour 2026 di judo in programma da venerdì 27 gennaio a... Judo, il Grand Slam di Parigi apre la nuova stagione. Scutto e Bellandi guidano la spedizione azzurraNel weekend in cui la maggior parte dei riflettori dello sport mondiale sarà rivolta verso l’Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina...