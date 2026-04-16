LIVE Cocciaretto-Podrez WTA Rouen 2026 in DIRETTA | azzurra a caccia dei quarti contro la giovane ucraina

Alle 11:00 di questa mattina si è aperto il match tra l’italiana Cocciaretto e l’ucraina Podrez, valido per gli ottavi di finale del torneo WTA 250 di Rouen. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti costanti sulla progressione del confronto tra le due tenniste. L’incontro rappresenta un passaggio importante per entrambe, alla ricerca di un posto tra le migliori otto del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurra Elisabetta Cocciaretto e l’ucraina Veronika Podrez, valido per gli ottavi di finale del WTA 250 di Rouen. La marchigiana, numero 7 del seeding e 41 del mondo, dopo aver sconfitto in tre set all’esordio la russa Alina Charaeva, si troverà opposta alla diciannovenne ucraina, proveniente dalle qualificazioni. Nonostante un divario nel ranking WTA di oltre centocinquanta posizioni, questo match potrebbe nascondere diverse insidie per l’azzurra, con la sua avversaria che ha concesso appena dieci game tra qualificazioni e primo turno.🔗 Leggi su Oasport.it

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