LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7 6-4 4-6 WTA Rouen 2026 in DIRETTA | sconfitta con tanti rimpianti per l’azzurra

La partita tra Cocciaretto e Podrez si è conclusa con la vittoria della giocatrice ospite, dopo tre set combattuti. La sfida, valida per il torneo WTA di Rouen, si è conclusa con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. L'incontro è terminato poco prima delle 19, con la sconfitta dell'azzurra che ha mostrato rimpianti per alcune occasioni mancate durante il match. L'evento è stato seguito in diretta da OA Sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.44 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti! 18.36 Senza dubbio si tratta della settimana migliore della carriera per Podrez, che dopo il successo all’esordio con Sloane Stephens ha concesso il bis contro l’azzurra. Domani giocherà i suoi primi quarti di finale della carriera in un WTA 250, e ad attenderla ci sarà la britannica Katie Boulter, numero 64 del mondo. 18.31 Si chiude così il torneo della classe 2001 azzurra in quel di Rouen, sconfitta 6-7, 6-4, 4-6, dalla giovane promessa ucraina Veronika Podrez.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 4-6, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: sconfitta con tanti rimpianti per l’azzurra Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 4-5, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva a due punti dalla sconfittaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Cocciaretto resiste e Podrez sbaglia ancora di dritto in lunghezza. Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 4-6, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: arriva la vittoria più importante della carriera per l’ucraina, ma quanti rimpianti per l’azzurra Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucraina; Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live ora in tv); Buona la prima per Cocciaretto a Rouen, l'azzurra supera Charaeva; WTA Rouen, maratona vincente per Cocciaretto: battuta Charaeva. Al prossimo turno c’è Podrez. LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 4-5, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva a due punti dalla sconfittaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Hailey Baptiste annulla un match point a Iryna Shymanovich e conquista il secondo set con il punteggio di ... oasport.it WTA 250 Rouen – stop agli ottavi per Elisabetta Cocciaretto, sorpresa dall’ucraina PodrezLa giovane ucraina conquista i primi quarti di finale in carriera al primo torneo disputato a livello di circuito maggiore È successo letteralmente qualsiasi cosa nel match che ha visto Veronika Podre ... tennisitaliano.it ROUEN: COCCIARETTO ELIMINATA DALLA GIOVANE PODREZ Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Elisabetta Cocciaretto al WTA 250 di Rouen, sconfitta dopo quasi tre ore di pura battaglia dalla diciassettenne ucraina Veronika Podrez. In un m - facebook.com facebook Elisabetta Cocciaretto eliminata al secondo turno a Rouen dalla sorpresa del torneo: Veronika Podrez. 19 anni, ucraina, Podrez arriva dalle qualificazioni e nel primo turno aveva eliminato Sloane Stephens. Cocciaretto non è riuscita a far valere l'esperienza e x.com