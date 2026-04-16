LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7 6-4 4-6 WTA Rouen 2026 in DIRETTA | sconfitta con tanti rimpianti per l’azzurra

Da oasport.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Cocciaretto e Podrez si è conclusa con la vittoria della giocatrice ospite, dopo tre set combattuti. La sfida, valida per il torneo WTA di Rouen, si è conclusa con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. L'incontro è terminato poco prima delle 19, con la sconfitta dell'azzurra che ha mostrato rimpianti per alcune occasioni mancate durante il match. L'evento è stato seguito in diretta da OA Sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.44 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti! 18.36 Senza dubbio si tratta della settimana migliore della carriera per Podrez, che dopo il successo all’esordio con Sloane Stephens ha concesso il bis contro l’azzurra. Domani giocherà i suoi primi quarti di finale della carriera in un WTA 250, e ad attenderla ci sarà la britannica Katie Boulter, numero 64 del mondo. 18.31 Si chiude così il torneo della classe 2001 azzurra in quel di Rouen, sconfitta 6-7, 6-4, 4-6, dalla giovane promessa ucraina Veronika Podrez.🔗 Leggi su Oasport.it

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