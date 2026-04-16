LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7 6-4 4-5 WTA Rouen 2026 in DIRETTA | l’azzurra si salva a due punti dalla sconfitta

Nella partita di oggi a Rouen, l’italiana ha vinto il primo set al tiebreak, mentre il secondo è stato conquistato dall’avversaria. Nel terzo parziale, l’italiana si trova in svantaggio per 4-5 con il servizio dell’avversaria. A due punti dalla sconfitta, l’atleta si salva grazie a un errore in lunghezza dell’avversaria. La sfida è in corso e si sta giocando in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Cocciaretto resiste e Podrez sbaglia ancora di dritto in lunghezza. 40-40 Fuori di poco il dritto di Podrez. 40-A Lungo il recupero di rovescio dell’azzurra. 40-40 Il nastro mette in corridoio il rovescio di Podrez. 30-40 Che pasticcio di Cocciaretto: mette largo uno schiaffo al volo facile, dopo aver costruito benissimo il punto. 30-30 Comanda e chiude con un dritto in avanzamento Cocciaretto. 15-30 Spresca con il dritto Podrez, che mette in corridoio un colpo facile da chiudere. 0-30 Sbaglia in lunghezza con il rovescio Cocciaretto. 0-15 Largo il rovescio lungolinea di Cocciaretto. 4-5 Cocciaretto non si arrende e chiude con un bel dritto incrociato, recuperando così il break.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 4-5, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva a due punti dalla sconfitta Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 5-2, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: sempre due break di vantaggio per l’azzurra nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Rimane in campo il dritto di Podrez, che resta aggrappata a questo set. LIVE Cocciaretto-Podrez 1-2, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: si sblocca l’azzurra, ma l’ucraina sempre avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Finisce largo il tentativo di recupero di Cocciaretto con il dritto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucraina; Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15.30 in tv); Buona la prima per Cocciaretto a Rouen, l'azzurra supera Charaeva; Tutte le notizie del tennis mondiale in Diretta. LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 3-4, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: sorpasso dell’ucraina, qualche problema fisico per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Hailey Baptiste annulla un match point a Iryna Shymanovich e conquista il secondo set con il punteggio di ... oasport.it Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15 in tv)Impegno di secondo turno questo pomeriggio per Elisabetta Cocciaretto nell’Open Capfinances Rouen Métropole (WTA 250 - montepremi 283.347 ... sport.tiscali.it GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 16 Ore 13:30 Sonego vs Rublev Ore 16:00 Musetti vs Moutet Ore 14:30 Cocciaretto vs podrez Forza ragazzi canali SkySportm streaming su NOW e SkyGo, Cocciaretto anche su SuperTennis con stream - facebook.com facebook WTA Rouen: Cocciaretto soffre, ma sconfigge Charaeva in tre set. Sfiderà Podrez agli ottavi x.com